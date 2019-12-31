المغرب… صفقة عسكرية تزيد عن 200 مليون يورو تنتظر موافقة الملك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بدأ المغرب مفاوضات مع إسبانيا لعقد صفقة شراء سفن عسكرية، بما يزيد عن 200 مليون يورو.
ووفقا لما نشرته صحيفة “اليوم 24” المغربية، أعلنت مصادر حكومية إسبانية، أن الصفقة تتعلق بسفينتين للدوريات من فئة “Avant”، مماثلتين لسفن مراقبة السواحل الأربعة، التي كانت إسبانيا قد أبرمت صفقة بيعها لفنزويلا قبل عشر سنوات.
تكلفة السفينتين تصل إلى 260 مليون يورو، ما يجعل صفقة شرائهما صفقة ضخمة تنتظر موافقة الملك محمد السادس.
وتستعمل هذه السفن في مراقبة السواحل وعمليات الإنقاذ البحرية، وتستغل كذلك لمنع زوارق الهجرة غير الشرعية.
يذكر أن البحرية المغربية، اشترت، عام 1982، سفينة بحرية من ذات الشركة التي تسعى لبيع السفينتين الجديدتين للمغرب.
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