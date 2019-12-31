بيان لجهاز المخابرات العامة حول الحكم بإعدام منسوبيه في قضية المعلم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد جهاز المخابرات العامة إحترامه للمحكمة و لأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه في قضية المعلم أحمد الخير .

وقال الجهاز في بيان بإسم الناطق الرسمي ، إن جهاز المخابرات العامة ظل يتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية المعلم أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولاً لنطق المحكمة الموقره بالحكم الذي وجد الإحترام والتقدير .

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وأضاف البيان : “في ذات الوقت سيواصل دفاعه عنهم عبر الأطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون”.

وتابع البيان : “سيتواصل الجهاز مع اؤلياء دم الشهيد و مع أسر المحكومين وصولاً لما هو أبرك و أفضل عند الله سبحانه و تعالى وفي إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الأصيل منقيم وتقاليد سمحه دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة” .

وقضت محكمة سودانية، الإثنين، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقًا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، في قضية مقتل الناشط أحمد الخير، تحت التعذيب، في 31 يناير/ كانون ثانٍ 2018.