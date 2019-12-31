الاعلان عن وفاة مواطنة بعد ضرب غاز مسيل للدموع عقب محاكمة قتلة المعلم أحمد الخير بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت “لجنة أطباء السودان” (غير حكومية)، الاثنين، وفاة مواطنة إثر ضيق حاد في التنفس نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع عقب محاكمة قتلة المعلم أحمد الخير في امدرمان غربي الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة أطباء السودان، أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين اطلعت عليه الأناضول.

وأوضحت أنه عقب إعلان مجمع المحاكم بأم درمان الحكم الصادر في حق المدانين بقتل أحمد الخير أطلقت القوات الشرطية عدداً من عبوات الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهروات لتفريق جموع الثوار المتجمهرين أمام المحكمة مما أودى بحياة المواطنة عزة يوسف محمد أحمد.

واستنكر البيان تصرف عناصر الشرطة، مضيفًا أن الوفاة وقعت نتيجة ضيق حاد في التنفس على خلفية إصابتها بنوبة ربو حادة تسببت في مضاعفات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى حدوث إصابات متفرقة منها إصابتين في الرأس، و7 إصابات طفيفة متفرقة، بالإضافة إلى عدد من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشرطة السودانية.

وقضت محكمة سودانية، الإثنين، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقًا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، في قضية مقتل الناشط أحمد الخير، تحت التعذيب، في 31 يناير/ كانون ثانٍ 2018.

وتمسكت أسرة أحمد الخير (معلم) بالقصاص، بعد أن سألتها هيئة محكمة جنايات “أم درمان وسط” إن كانت تريد العفو أم القصاص، ليصدر هذا الحكم في الجلسة الثانية والعشرين للمحاكمة، وهو أولي قابل للاستئناف.

وقُتل “الخير” لمشاركته في احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).

الاناضول