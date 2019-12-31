تصريحات مدرب هلال الأبيض عقب الفوز على المريخ

الخليج 365 :

خالد هيدان يكشف أنّ أسرار انتصاره في مباراته أمام المريخ كان احترامه للمنافس بشكلٍ كبير.

قال المدير الفني لهلال الأبيض خالد هيدان إنّه عمل على احترام منافسه المريخ لينجح في تحقيق الفوز عليه،مشيرًا إلى أنّه خطّط لحصد العلامة الكاملة في المباراة وكان له ما أراد.

ونجح هلال الأبيض في الخروج منتصرًا أمام المريخ بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت”الأثنين” في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

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وأوضح هيدان في تصريحاتٍ صحفية أنّه عمل على إيقاف مفاتيح اللعب في المريخ، ما صعّب المهمة على ضيفه في تشكيل خطورة على مرماهم.

وتابع” أقلقنا المساحات أمام منافسنا ونجحنا في مخطّطنا وكانت النهاية لصالحنا”.

وأشار المغربي خالد هيدان إلى أنّ تحقيق”26″ نقطة في الدورة الأولى من الممتاز أمرٌ جيّد ومن شأنه أنّ يمنح الفريق دفعة قوية إلى الأمام في المراحل القادمة.

ويجمع هلال الأبيض في رصيده”26″ نقطة، ويتواجد في المركز السادس بمنافسة الدوري الممتاز.