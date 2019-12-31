“حزب الله” العراقي يتوعد و يكشف كيف سيرد على واشنطن بعد الضربة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم “كتائب حزب الله” في العراق، محمد محيي، إن “واشنطن تحصر الصراع داخل العراق لتصفية الحسابات”.

وأضاف محيي، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم” “RT”، أن “الولايات المتحدة عندما تريد أن تستهدف فصيلا أو مجموعة عراقية، تنسب هذا الفصيل إلى إيران”، مؤكدا أن الشعب العراقي من حقه الآن أن يواجه هذا الاحتلال بالمقاومة التي تصفها واشنطن بالإيرانية.

وأشار، إلى أن الأمريكيين يصفون أبناء الشعب العراقي الذي واجه “تنظيم داعش” الإرهابي بأنهم تابعون لإيران، مشددا على أن وجود الولايات المتحدة في العراق “غير شرعي”.

وأوضح المتحدث باسم “كتائب حزب الله” في العراق، أن الولايات المتحدة تحاول أن توهم بأنها موجودة في العراق بإذن من الحكومة، مؤكدا أنها وبعد معرفتها بقوة “الحشد الشعبي” وضعت مشروعا تحت اسم “مستقبل العراق” يرسم مرحلة ما بعد “داعش”، أهم بنوده مواجهة”الحشد الشعبي”.

وأفاد محمد محيي، بأن اتفاقيات الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد، لا تسمح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية دائمة في البلاد، ولا تسمح لها باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أراضي الغير، كما لا تسمح لها بالاعتداء على أي فصيل متواجد على الأراضي العراقية مثلما حصل بالقائم في محافظة الأنبار، يوم الأحد الماضي.