وزير المالية يكشف بالارقام حجم إيرادات موازنة السودان 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلن الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن ايرادات موازنة 2020م تصل الى 567,3 مليار جنيه بتحقيق قفزة مقدرة من ايرادات العام الماضي .

واضاف البدوي فى تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري مساء الاثنين بعد اجازة موازنة العام 2020م فى الاجتماع المشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء ،ان مصروفات الموازنة الجارية حوالى 84,4 مليار جنيه، منوها الى أن العجز الجاري يصل الى حوالى 16,1 مليار جنيه والمصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ بـ58 مليار جنيه .

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ولفت الانتباه الى أن موازنة 2020م خصصت لاعتمادات الصحة الى 51 مليار و390 جنيه وتضاعف بما يقارب 3 مرات من العام السابق الذي خصصت له حوالى 16 مليار جنيه، مشيرا الى أن التعليم كان في العام السابق 27 ملياران و429 جنيه وخصصت له موازنة 2020م 60 مليار و626 جنيه، منوها الى أن برنامج الحماية الاجتماعية قدرت في العام 2019م 20 مليار و677 جنيه ارتفعت في موازنة 2020م الى 74 مليار كما أن الدفاع خصصت له الموازنة العام الماضي 33 مليار و88 جنيه وخصصت له موازنة 2020م 50 مليار و578 جنيه، مؤكدا أن موازنة 2020م تعتبر موازنة تبشر بالسلام والتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .

واكد البدوي أن قضية الدعم السلعي تعتبر مركزية في ما يختص بمستقبل الاقتصاد السوداني، داعيا لمضاعفة المجهود من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنفاذ بنود الموازنة والمشروعات المختلفة المبشرة التي تشمل مشاريع كبيرة (التعداد السكاني، التعداد الزراعي بشقية، هيئة الاستمار وتنمية القطاع الخاص وصولا للنافذة الواحدة، الهوية الوطنية، المفوضية القومية لدعم الدخل المباشر ) .

واشار الوزير الى مشاريع القيمة المضافة، كاشفا عن استثمارات متوقعة بعد التوقيع مع الصناديق العربية والمستثمرين من الدول الخليجية، متوقعا لموازنة 2020م أن تسهم في تثبيت الاقتصاد السوداني وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف والحماية المجتمعية وزيادة بند المرتبات .