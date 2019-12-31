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إرتفاع أسعار الشقق ببورتسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - بورتسودان

الخليج 365 :

قالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ أسعار إيجار الشقق الفندقية والسمك شهدت ارتفاعًا في بورتسودان وسط تزايد كبير في عدد الواصلين للمدينة برًا وبحرًا.

وأشارت إلى أنّ إيجار الشقق الفندقية وصل إلى”2″ ألف جنيه، بينما وصل سعر كيلو السمك”الجمبري” لمبلغ”500″ جنيه.

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