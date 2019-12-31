بعد الهجوم الأمريكي الغادر… أمير قطر يناقش الأوضاع الأمنية مع الرئيس العراقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء، بالرئيس العراقي برهم صالح لمناقشة الأوضاع في بلاد الرافدين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، استعرض الزعيمان العربيان خلال المكالمة الأوضاع في العراق.

وأضافت قنا، أن أمير قطر أكد حرص بلاده على استباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق. وكالة الأنباء القطرية

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