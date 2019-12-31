محمد الحوثي يطالب السعودية بخطوات عملية لإحلال السلام في اليمن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، يوم الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحقيق السلام باليمن.
وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، في “أنصار الله” في تغريدة على حسابه في “تويتر”، مخاطبا دول التحالف: “إن لغة السلام هي لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية، والإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع”.
وأضاف، أن “الخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي”، معتبرا ما عداها مجرد “تجريف للهواء لا صحة له”.
وشدد محمد علي الحوثي، على أن “كل فعل يقابله ردة فعل مساوٍ له في القوة وموازٍ له في الاتجاه”.
وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، في تغريدة أخرى قائلا، “عن الفصيل الجنوبي هل انتهى مشروعهم بانتهاء حليفهم وخروجه من عدن فبادروا إلى تقديم الاستقالة فأهدافهم حرقت وانكشفت من وقت مبكر، فلا داعي لتبرير استقالتهم بحديثهم عن انحرافها”.
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