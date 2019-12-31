التاريخ: 31-ديسمبر-2019
0 مشاهدة
أصدر الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة السوداني مساء الإثنين بياناً حول الحكم في قضية الأستاذ الشهيد أحمد الخير وفي ما يلي نص البيان.
(ظل جهاز المخابرات العامة يتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية الأستاذ أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولا لنطق المحكمة الموقره بالحكم .
ويؤكد الجهاز إحترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه . وفي ذات الوقت سيواصل دفاعه عنهم عبر الاطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون .
وبجانب ذلك سيتواصل مع أولياء دم الشهيد ومع أسر المحكومين وصولا لما هو أبرك وأفضل عند الله سبحانه وتعالى وفي إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الاصيل من قيم وتقاليد سمحه دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المخابرات العامة يصدر بياناً حول الحكم في قضية الشهيد احمد الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.