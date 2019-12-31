كشف الصحفي السوداني “عزمي عبدالرازق” يوم الاثنين، عن حقيقة ما تداول في اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتداء وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم السابق الفريق عبدالرحيم محمد حسين مع والي شمال كردفان السابق ” احمد هارون” نقلاً عن مصدر موثوق كان حبيساً معهما بسجن كوبر.
وقال “عزمي”: سألت أحد المعتقلين ممن أطلق سراحه مؤخراً عن حقيقة ما أشيع عن اعتداء وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على أحمد هارون بطشت، فنفى ذلك تماما وقال أن العلاقة بين المعتقلين هادئة ومنقطعة ما بين الرياضة والقراءة وحلقات التلاوة، ولم تحدث مشاجرات إطلاقاً.
فسألته مرة أخرى عن شائعة الاعتداء على علي عثمان بجردل فرد علي ساخرا ” أساسا لا يوجد جرادل ولا طشاتة، هو سجن ولا بيت عزابة !”.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت في الأيام الماضية على نطاق واسع المشاجرتين، حتى أصبحت مثار سخرية ونكتة في أوساط السودانيين.
ويعد نائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان ونائب رئيس المؤتمر الوطني السابق أحمد هارون من الشخصيات البارزة ورموز النظام السابق الذين لازالوا معتقلين بسجن كوبر بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة اعتداء وزير الدفاع الأسبق (عبدالرحيم محمد حسين) على (احمد هارون) بطَشت خلال اعتقالهما في سجن كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.