والدة “كشة” تعتذر لاسرة “علي عبد الفتاح” وتقول نحن لايرضينا غير حكم القصاص

اعتذرت والدة الشهيد عبد السلام كشة، احد شهداء فض الاعتصام أمام القيادة العامة، عن خطأ تغيير تسمية حكومة (قحت) لاحد مجمعات داخليات الصندوق القومي لدعم الطلاب، من إسم الشهيد علي عبدالفتاح، إلى إسم إبنها الشهيد، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وقالت والدة (كشة): انا بعتذر لأسرة “علي عبدالفتاح”، من الإسم الذي تغير إلى إسم ابني، أسأل الله تعالى أن يتقبل شهادتهما معا، وربنا يعوضهما الجنة في شبابهم، ولو شاورونا في هذا الاسم لرفضناه، لأن ليس هناك ما يرضينا غير الدم قصاد الدم، في إشارة إلى المطالبة بالقصاص لدم ابنها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت مابين منتقد ومؤيد، على اثر أنباء تواترت عن تغيير حكومة (قحت) إسم مجمع داخليات للطالبات تابعة للصندوق القومي لدعم الطلاب من إسم الشهيد علي عبدالفتاح أحد شهداء حرب الجنوب بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية، إلى اسم الشهيد عبدالسلام كشة أحد شهداء فض الاعتصام في ٢٩ رمضان الماضي، أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)