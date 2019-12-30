عاجل| لجنة جمع السلاح تؤكد جديتها في تنفيذ مهامها

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أكدت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة بالسودان، في اجتماع عقد اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات، خطورة وجود السلاح في أيدي المواطنين لما يسببه من تهديد لأمن البلاد، مشددة على جديتها في جمع السلاح، والسيارات غير المقننة، وأيضا سيارات الدفع الرباعي. وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي أن الاجتماع وجه بالاستمرار في جمع السلاح من المواطنين، لتكون حيازته في أيدي القوات النظامية فقط، وضرورة معاملة سيارات الدفع الرباعي كسلاح، ومنع استخدامها بواسطة المواطنين، وحصر شرائها على الدولة، وتوزيعها على القوات النظامية. وأكد مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح اللواء الركن عبدالهادي عبدالله عثمان، في تصريح صحفي عقب الاجتماع في القصر الجمهوري بالخرطوم، أن الاجتماع اتخذ عددا من القرارات فيما يخص السيارات غير المقننة. وأشار إلى أن اللجان الفنية الموجوده في الولايات، ستبدأ من اليوم حملات كبيرة لجمع السلاح، ونزع كل الأسلحة من أيدي المواطنين.

