مؤتمر بالخرطوم يوصي بالمصادقة على المعاهدات الدولية كافة

أوصى مؤتمر السودان للتنمية الذكية، الذي اختتم أعماله بالخرطوم الإثنين، بضرورة التوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات كافة، في مجال الحماية الاجتماعية والقانونية، وتقوية آليات التواصل مع السودانيين بالخارج.

وناقش المؤتمر بحسب سونا – أكثر من 70 بحثاً وورقة عمل موزعة على 15 محوراً تغطي مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبيئة والصناعة والتعدين والحماية الاجتماعية والقانونية.

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وتسلم توصيات المؤتمر د.عبدالرحمن سيد أحمد، الأمين العام لجهاز المغتربين، الذي أشاد بالقيمة المعرفية التي أضافها المؤتمر باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

واختتم المؤتمر الذي نظمه جهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج، مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة أعماله وسط مشاركة كبيرة من الخبراء والكفاءات السودانية بالخارج، وممثلي الوزارات والمؤسسات والجامعات الحكومية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني الذي استمر ليومي 28 و29 ديسمبر الجاري.

كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بالمراصد الحضرية على المستوى القومي والولائي، للمساهمة في كافة القطاعات في البلاد، وتنظيم ورشة عمل متكاملة حول مشاكل البنية التحية بالعاصمة الخرطوم والتخطيط العمراني للمدن الحضرية في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)