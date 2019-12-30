خبراء : المؤسسة العسكرية أهم ممسكات الوحدة الوطنية ولامزايدة عليها

ثمن عدد من الخبراء والمحللين السياسيين تصريحات الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة الأخيرة لدى لقائه ضباط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات والتشكيلات ومديري الإدارات بمنطقة الخرطوم العسكرية والتي أكد فيها أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي هي جزء أصيل من المؤسسة العسكرية سيقطعان كل يد تمتد للمساس بأمن وإستقرار ووحدة السودان وأن الوقيعة والفتنة بين القوات والتشكيلات العسكرية السودانية بات أمراً مستحيلاً وأن هذه القوات هي صمام أمان الوطن داعياً ضباط صف وجنود القوات المسلحة والدعم السريع لعدم الالتفات للشعارات المستفزة.

وأكد الدكتور ناجي علي بشير الخبير والمحلل السياسي في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم بأن المؤسسة العسكرية السودانية من أهم ممسكات الوحدة الوطنية السودانية ولامزايدة على أدوارها الوطنية العظيمة في حفظ إستقرار وسلام السودان وإنحيازها المستمر لشعبها في ثوراته وصون كرامته وعزته مبيناً أنه لولا إنحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للثورة لما نجحت في إزالة النظام البائد ولولاها لانزلقت البلاد في فوضى لاحصر لها وفي بحور من الدماء.

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واضاف د.ناجي أن البلاد العربية التي أصبحت دولاً فاشلة في المنطقة وتسيدها الارهاب وتفكك الدولة وعدم وحدة التراب كل ذلك حدث فيها لانها لاتمتلك جيوش محترفة وقوية كليبيا واليمن مشيراً إلى الدول التي إستطاعت حفظ وحدتها الوطنية ولم تنزلق لدوائر الفوضى والعنف كمصر والجزائر وتونس موضحاً أن ما حمى هذه الدول من هذه السيناريوهات المؤلمة أنها تمتلك جيوش قوية ومحترفة عندما إندلعت فيها مؤشرات للعنف تدخلت هذه الجيوش وحمت هذه الدول وصانت وحدتها الوطنية ووحدة ترابها ولم تسمح بأن تتحول هذه الدول لدول فاشلة.

وقال ناجي علي بشير إن الاساءة للمؤسسة العسكرية الوطنية هي إساءة للوطن وتجعل البلاد تفقد بوصلتها مشدداً على ان الصرف على المؤسسة العسكرية هو تعضيد وتقوية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وتاهيلها للدفاع عن الوطن وحماية حدوده من الارهاب والمخدرات والاتجار بالبشر منوهاً إلى انه كلما كانت هذه القوات قوية كلما نعم الوطن بمزيد من الامن والسلام والاستقرار والاطمئنان.

وعلى صعيد متصل أوضح البروفيسر إبراهيم محمد أدم الخبير والمحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بعدد من الجامعات السودانية أن تصريحات البرهان المتكررة في أقل من شهر بأن قوات الدعم السريع جزء أصيل من مكونات الجيش السوداني وأن الوقيعة بينهما مستحيلة هي رسائل للذين يقودون عملاً منظمة بناءاً على أجندة غير وطنية تهدف لتدمير المؤسسة العسكرية حتى تتم السيطرة على السودان وتفتيته وجعله دولة فاشلة تغرق في أوحال العنف والارهاب والحرب الاهلية والجريمة والمخدرات مشدداً على ان رجال القوات المسلحة والدعم السريع لن يسمحوا بذلك وسيصونون وحدة وعزة وكرامة الوطن والشعب بتماسك هذه المؤسسة إلى جانب المنظومة الأمنية وتحليهما باليقظة الدائمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)