بالأرقام: أغويرو عميد هدافي البريميرليج

التاريخ: 30-ديسمبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة Advertisements نجح سيرخيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أن يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ في العقد الحالي متفوقاً على أي لاعب آخر. ووفقاً لما ذكر في موقع (hihi2) فإن أغويرو سجل 174 هدفاً للسيتي في العقد الحالي متفوقاً على جميع مهاجمي البريميرليغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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