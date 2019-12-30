بالأرقام: أغويرو عميد هدافي البريميرليج

التاريخ: 30-ديسمبر-2019
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نجح سيرخيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أن يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ في العقد الحالي متفوقاً على أي لاعب آخر.
ووفقاً لما ذكر في موقع (hihi2) فإن أغويرو سجل 174 هدفاً للسيتي في العقد الحالي متفوقاً على جميع مهاجمي البريميرليغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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