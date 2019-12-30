مسيرات طلابية بسنار تأييداً لحكم الإعدام للقتلة المعلم أحمد الخير

سيرت لجنة المعلمين بولاية سنار بالتعاون مع تجمع المهنيين بالولاية ظهراليوم مسيرة طلابية هادرة جابت شوارع مدينة الدندر وذلك تضامناً مع روح الشهيد الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم.

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وجاءت المسيرة متزامنة مع إعلان المحكمة بإعدام 29 من منسوبى جهاز الأمن وعقوبات مختلفة أخرى ضد قتلة المعلم الخير.

وخاطب المسيرة بساحة محلية الدندر الأستاذ بشير إبراهيم الأمين ممثل لجنة المعلمين والذى ترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وحيا نضال المعلمين فى صناعة الثورة السودانية كما حيا الطلاب الذين كانوا وقود الثورة.

وأكد بحسب سونا – تأييد الثوار للحكم العادل في حق مجرمي جهاز الأمن الذين مارسوا التعذيب البشع بمعلم أعزل إلا من إيمانه بقضيته

وأكد ثقتهم في القضاء السوداني الذي نفذ الحكم العادل واقتص للشهيد المعلم الخير.

وأشار إلى أن الشعب السوداني كله ينتظر القصاص لبقية شهداء الثورة منذ هبة سبتمبر 2013 حتى ثورة ديسمبر 2018 بجانب شهداء مجزرة القيادة العامة .