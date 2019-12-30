تفاصيل لقاء حمدوك بلجنة الأطباء المركزية

التاريخ: 30-ديسمبر-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة التقى رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بمكتبه صباح اليوم لجنة أطباء السودان المركزية برئاسة د.عمر أحمد صالح. Advertisements وتناول اللقاء الأوضاع الصحية بالبلاد، والجهود التي تقوم بها اللجنة ودورها في دعم استقرار القطاع الطبي. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب سونا – إهتمام ودعم الحكومة الانتقالية للبرامج والمشاريع التي تقوم بها اللجنة، مشيداً بمجهودات اللجنة خاصة الدور الذي لعبته إبان ثورة ديسمبر المجيدة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود والعمل سوياً من أجل تطوير عمل القطاع الطبي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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