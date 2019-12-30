المريخ الخرطوم ينتكس أمام هلال الأبيض بقلعة شيكان

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الخليج 365 :
هلال الأبيض يذيق المريخ الخرطوم الهزيمة الثالثة في الدوري السوداني الممتاز.
انتكس المريخ الخرطوم مجدّدًا في بطولة الدوري الممتاز بسقوطه اليوم”الأثنين” أمام مضيفه هلال الأبيض بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي كانت مسرحها ملعب”شيكان”.
وكان المريخ قد عاد إلى سكة الانتصارات وتنفس الصعداء بعد خسارة مفاجئة أمام الأمل عطبرة قبل أنّ يفوز في جولتين على التوالي أمام أهلي شندي والشرطة القضارف.
ويدين هلال الأبيض بانتصاره اليوم للاعب علي حسن، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة الـ”26″، فيما بقي المريخ في “35” نقطة بالمركز الأوّل.
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