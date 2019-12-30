صلاح أم ماني… كلوب يحدد من يستحق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لهذا العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المدير الفني فريق ليفربول يورغن كلوب عن رأيه تجاه المنافسة بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني على جائزة “الكاف” لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019. ويتنافس محمد صلاح وساديو ماني ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز على تلك الجائزة. وعندما سُئل عن صعوبة الاختيار بين محمد صلاح وماني، قال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: “ليس لدي أي فكرة بشأن ذلك، أنا أحبهما على حد سواء، الأمر سهل بالنسبة لي، سيكون هناك مكانان لهما، بهذه السهولة”. وأضاف “لقد فزت هذا الأسبوع بجائزة أخرى، لذلك بالنسبة لشخص لا يؤمن بالجوائز فردية، لا سيما للمديرين، حصلت على الكثير هذا العام”. وواصل “محمد صلاح وماني لاعبان رائعان، لا أعرف ما الذي تم إقراره، ولكن شخص ما سيختار الفائز، وكلاهما سيستحق ذلك، هذا هو الأمر”. يُذكر أن حفل توزيع جوائز الكاف لعام 2019 سيُقام في 7 يناير المقبل.