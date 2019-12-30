طه سليمان يشارك في أوبريت (سلاماً لك يا بغداد)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يشارك الفنان الشاب طه سليمان في أوبريت (سلاماً لك يا بغداد) والذي سيجمعه بعدد من مطربي العالم العربي وفي مقدمتهم أحمد سعد من مصر، ومحمود الشاعري من العراق وحسين السلمان من الأردن ومجد القاسم من سوريا، هذا وقد استقبل معجبو ومحبو طه الخبر بالكثير من الفرح والسرور، خصوصا أن توقيت الخبر تزامن مع اقتراب العام الجديد مما يؤكد ان (السلطان) – كما يحلو لمعجبيه- سيبدأ العام الجديد بشكل مختلف ومدهش، هذا ويعتبر طه من الفنانين الشباب المبادرين دوما لفتح نوافذ فنية خارج السودان، فقد قام قبيل سنوات بإنتاج عدد من الفيديوكليبات تحت إشراف المخرج المصري الكبير أحمد الجبالي والذي شكل معه ثنائية مميزة للغاية، اضافة الى تشكيله دويتو مع عدد من الفنانين العرب والأجانب.
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