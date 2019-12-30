بنزيما يوافق على التجديد مع ريال مدريد

التاريخ: 30-ديسمبر-2019
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن كريم بنزيما وافق على تجديد عقده لموسمين اضافيين، وحتى عام 2025.
ووفقًا لصحيفة “ماركا” ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع كريم بنزيما لتمديد عقده لعام إضافي (حتى 2021) ومن المنتظر أن يعلن النادي عن التجديد في الصيف المقبل وذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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