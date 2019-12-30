هيئة الاتهام في قضية الخير: سنستأنف الحكم لإدانة من تمت تبرئتهم

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وصفت هيئة الاتهام في قضية شهيد خشم القربة الأستاذ أحمد الخير القرار الذي اتخذه القاضي عبد الرحمن الفكي بأنه “كبسولة عالية التركيز” من مكونات القانون الجنائي، وقانون الاثبات، وقانون الاجراءات الجنائية، وانه حقق العدالة ومثل انتصاراً للثورة وقيمها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته قال رئيس هيئة الاتهام عمر عبد العاطي بأنهم سيقومون باستئناف الحكم من أجل تشديد العقوبة على من تم اطلاق سراحهم من أجل ادانتهم، وقال عبد العاطي انهم يرون ان من تم اطلاق سراحهم كان يجب ان يدانوا أيضاً.

وأصدرت المحكمة بحسب صحيفة اليوم التالي – حكمها باعدام 29 من المتهمين، وبالسجن على آخرين بينما برأت 7 من المتهمين في قضية الأستاذ الذي تم تعذيبه في معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة يناير الفائت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)