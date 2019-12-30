ترتيبات لتأهيل 25 مقبرة بمحلية جبل أولياء

التاريخ: 30-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلن الاجتماع المشترك بين محلية جبل أولياء ومنظمة حسن الخاتمة ترتيبات لتأهيل مقابر المحلية والبالغ عددها 25 مقبرة وتهيئة البيئة الداخلية والمحيطة وذلك بتوفير حزمة 30 خدمة تتضمن تجهيز القبور وتسوير وتشجير المقابر وإنارتها ، لتسهيل إجراءات دفن الموتى وحسم الظواهر السالبة ببعض المقابر . Advertisements وأمن معتمد محلية جبل أولياء اللواء ركن حسام الدين محمد الأمين خلال لقائه بمكتبه وفد منظمة حسن الخاتمة بولاية الخرطوم والذي ضم مشرفي مقابر فاروق وأمدرمان والجريف شرق والكلاكلة وأحمد شرفي أمن على خطة المنظمة والخاصة بعقد مؤتمر خلال الفترة القادمة وبهدف استنفار الجهود الرسمية والمجتمعية . كما أمن المعتمد على ترتيبات المنظمة والخاصة بتوفير قوات شرطية لتأمين المقابر وربطها بدوائر السجل المدني وأكد المعتمد بحسب سونا – الاستعداد والجاهزية لدعم منظمة حسن الخاتمة ، لاسيما وأن العمل يتعلق بالحفاظ على حرمة الموتي وتيسير إجراءات الدفن ، وبما يعتبر من الأعمال التى تحقق الثواب والأجر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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