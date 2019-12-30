هل تعلم : شرب كوبَيْ قهوة يقلل من تعرضك لمرض ألزهايمر

كشف باحثون في جامعة سيول الوطنية الكورية الجنوبية أنّ شرب كوبَيْ قهوة على الأقل يومياً يجعلك أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وأجرى الباحثون دراسة بمشاركةمستشفى دونغتان ساكريد هارت، في جامعة هاليم وكشفوا النقاب عن تأثير القهوة في دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم، بين 55 و90 عاماً.

وظهرت لدى حوالي 17.6% فقط من الذين يتناولون كوبَيْن على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين “بيتا-اميلويد” في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمال كبير للإصابة بمرض ألزهايمر.

Advertisements

توازياً، ارتفع المعدل بحوالي عشر نقاط مئوية عند الذين يتناولون معدلاً أقل من القهوة، وظهرت على 27% منهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر في أدمغتهم.

بدوره، قال الأستاذ، كيم جي ووك من مستشفى جامعة “هاليم” إن البحث الأخير يعتبر أن تناول كوبين على الأقل من القهوة يومياً، يقلص مخزون بروتين “بيتا إميلويد” في المخ، بنحو 67%.

و على حسب ما ورد في موقع (alarabiya) أنّ دراسات سابقة بينت أن مخاطر الإصابة بألزهايمر تتقلص بـ 65% بين الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)