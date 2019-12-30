الإمارات تطرق أبواب “غينيس 2020” بعروض الألعاب النارية

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال عام 2020، بعروض استثنائية للألعاب النارية، التي ستضيئ سماءها عند الساعة الثانية عشرة من ليل الثلاثاء، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وتتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة في “موسوعة غينيس للأرقام القياسية” من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديدا عبر العرض الذي ينظمه “مهرجان الشيخ زايد” في أبوظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

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وتجتذب عروض الألعاب النارية التي تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض مدى العناية الخاصة التي توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.

و على حسب ما ذكر في موقع (skynewsarabia) هذا العام سيكون عشاق الألعاب النارية على موعد مع عروض ضخمة يجري الإعداد لها على قدم وساق في كل من أبوظبي دبي والشارقة.. إضافة إلى العرض الذي تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة في “غينيس للأرقام القياسية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)