وزارة الإعلام تصدر قراراً بإيقاف بث “شركة الأندلس” المالكة لقنوات “طيبة”

أصدر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، القرار رقم (7) لسنة 2019م، بإيقاف منصة بث “شركة الأندلس” للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية.

وطبقا لبيان صحفي لوزير الإعلام اليوم الاثنين، تأسس القرار على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والتحكم الكامل في عمل منصات البث الإذاعي والتلفزيوني وتجميعها تحت إدارة الهيئة.

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وإستناداً على الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، بأن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن إتحادي، وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري للهيئة داخل السودان، كما لا يمكن القيام بأي عملية شراكة من إنشاء وإدارة منصات البث مع أي جهة بخلاف الهيئة.

وكذلك، بموجب قرار رئيس الوزراء الإنتقالي رقم (70) لسنة 2019م، الخاص بالجهاز التنفيذي الإنتقالي (أهدافه، إختصاصاته، سلطاته ووحداته). وقد رخصت الهيئة لقناة طيبة الفضائية بالبث من السودان، لكن السماح بامتلاك منصة وبث قنوات أخرى من خلالها فيه مخالفة صريحة للقانون السوداني.

وحسب البيان، استند القرار إلى خطاب سابق لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني والخاص بتوفيق أوضاع منصة “شركة الأندلس” والذي توصلت فيه إلى أن تقوم الشركة بالتنازل عن ملكية أجهزة المنصة لصالح الهيئة وبشكل رسمي مع التعويض، وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلى هيئة البث.

وخير القرار “شركة الأندلس” بالخيار الأول أو إعادة تصدير المنصة لخارج السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)