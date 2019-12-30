150شاحنة محاصيل ترد أسواق الرهد أبودكنة يومياً

كشف الأستاذ محمود أحمد بشارة المدير العام لأسواق المحاصيل بمحلية الرهد أبودكنة بولاية شمال كردفان أن 150شاحنة محملة بالمحاصيل المختلفة ترد يوميا إلى بورصة أسواق المحاصيل بمدينة الرهد أبودكنة.

وقال في تصريح بحسب (سونا) إن محصول الكركدي يمثل 70% من هذه المحاصيل بينما تمثل محاصيل السمسم والفول السوداني 30% من الوراد.

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وأوضح أن المناطق التي ترد منها المحاصيل هي مناطق جنوب الرهد والتي تمثل نسبة 30% وهي من المناطق التي تتميز بالمحاصيل ذات الإنتاجية العالية بينما تمثل المحاصيل الورادة من مناطق غرب الرهد 25% وشمال وشرق الرهد 45%.

وقال إن الموسم التسويقي لأسواق المحاصيل بالمحلية يشهد الآن استقرارا تاما بجانب التدفقات المختلفة من المحاصيل النقدية وأن الأسعار مجزية، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من الضوابط والتدابير الاحترازية لمكافحة تهريب المحاصيل الزراعية وذلك من خلال الإشراف والمتابعة للمحاصيل الورادة من مناطق الإنتاج المختلفة إلى البورصة، مشيرا إلى أن نقاط الرقابة الثابتة والمتحركة تبذل مجهودات متواصلة في سبيل ذلك.

وقال إن عدد الأسواق الرئيسية والفرعية بالمحلية تبلغ 18سوقا تعمل على مدار الأسبوع.

وأكد أن إدارته قامت بتوفير كافة الخدمات الضرورية لجميع المتعاملين مع أسواق المحاصيل بمدينة الرهد. واستعرض عدد من الانجازات المختلفة التي تحققت في العام خاصة في تحقيق الربط المقدر للعام المالى 2019 كما استعرض عددا من الخطط والبرامج المراد إنفاذها والتي تسهم كثيرا في دفع مسيرة العمل بأسواق المحاصيل بالرهد أبو دكنة، مشيدا بالجهود المقدرة التي يقوم بها العاملون بالأسواق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)