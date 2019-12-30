تظاهرات بكسلا وخشم القربة تزامناً مع حكم المحكمة

خرجت الجماهير بمحليتي كسلا وخشم القربة في مواكب هادرة ضمت جميع المكونات طافت الشوارع منذالصباح موعد النطق بالحكم في قضية الشهيد احمد الخير الذي اغتيل من قبل مجموعة من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات في النظام البائد.

واحتشد الآلاف أمام شاشة العرض التي أعدها معلمو ولاية كسلا أمام وزارة التربية بالولاية لمتابعة سير المحاكمة .

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وتعالت هتافات الطلبة والطالبات منددين بالقتلة بهتاف (الدم قصاد الدم مابنقبل الدية) .

وفيما نصبت إدارة الجهاز القضائي بحسب سونا – خيمة وشاشة بلازما تابع عبرها الجمهور سير المحاكمة إلى أن نطق القاضي بالحكم القضائي بإعدام قتلة الشهيد لتستأنف المواكب سيرها بالطواف على شوارع مدينة كسلا و تظاهر الطلاب بزيهم المدرسي وطلاب الجامعات والمعلمين وهتف الجموع بعدالة المحاكمة.

كما شهدت مدينة خشم القربة معقل الشهيد صباح اليوم مسيرات طافت بشوارع المدينة وتوقفت أمام منزل أسرة الشهيد التي بدأت في تلقي العزاء التي لم تقم سرادق العزاء إلا بعد سماع النطق بالحكم. و قالت الأسرة إن نطق الحكم أثلج صدور كل السودانيين ودعت إلى أهمية وضرورة تعريف الأطفال لماذا مات الشهيد؟ وليس كيف مات. ونحرت في خشم القربة الذبائح ووزعت الحلوي والتمور ابتهاجاً بالصبر وقال أحد المواطنين إن الإنقاذ سقطت الآن..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)