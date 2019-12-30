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تشكيلة المريخ لمباراة اليوم أمام هلال الأبيض في الدوري الممتاز

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 30-ديسمبر-2019

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تشكيلة المريخ لمباراة اليوم أمام هلال الأبيض في الدوري الممتاز

يخوض المريخ العاصمي لقاء اليوم الذي يجمعه بهلال الأبيض بأرض الأخير مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز بتشكيلة تتكون من :

ابو عشرين في حراســــة المرمى ، حمزة داؤود ، صلاح نمر ، امير كمـال ،محمود امبــدة رباعي خط الدفاع

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محمد الرشيـــد ، ضياء الديــن محجوب ، السماني الصــــاوي ، محمد التكت رباعي الوســــط

سيف الدين تيري و رمضان عجب في المقدمة الهجوميــــة

ومن المتوقع أن يبدأ التش المباراة منذ انطلاقة الصافرة بديلاً للتكت وربما  يلعب مايكل مهاجماً وعجب في الوسط بديلاً للتكت وذلك على حسب ما ورد في صفحة (المريخ الزعيم السوداني)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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