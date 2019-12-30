التاريخ: 30-ديسمبر-2019
17 مشاهدة
كشف الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عن إعلانهم تعليق التفاوض في مسار دارفور في المفاوضات التي تجرى حالياً بعاصمة جنوب السودان جوبا، وبرر الهادي في تصريحات بحسب صحيفة اليوم التالي – قرارهم بتعليق التفاوض بسبب الأحداث التي تدور الآن في مدينة الجنينة غرب دارفور، والتي راح ضحيتها وفقاً لتقارير أولية 4 أشخاص، ويتهم ناشطون مجموعات مسلحة بالضلوع في الأحداث بالمدينة.
في السياق أفادت الأنباء الواردة من هناك على إعلان حكومة غرب دارفور حظر التجوال بغية مواجهة تطورات الأحداث، ووقع على قرار تعليق التفاوض كل من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أحداث الجنينة تعلق مفاوضات مسار دارفور بجوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.