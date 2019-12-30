أحداث الجنينة تعلق مفاوضات مسار دارفور بجوبا

كشف الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي عن إعلانهم تعليق التفاوض في مسار دارفور في المفاوضات التي تجرى حالياً بعاصمة جنوب السودان جوبا، وبرر الهادي في تصريحات بحسب صحيفة اليوم التالي – قرارهم بتعليق التفاوض بسبب الأحداث التي تدور الآن في مدينة الجنينة غرب دارفور، والتي راح ضحيتها وفقاً لتقارير أولية 4 أشخاص، ويتهم ناشطون مجموعات مسلحة بالضلوع في الأحداث بالمدينة.

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في السياق أفادت الأنباء الواردة من هناك على إعلان حكومة غرب دارفور حظر التجوال بغية مواجهة تطورات الأحداث، ووقع على قرار تعليق التفاوض كل من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)