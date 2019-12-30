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فسخ العقد بين نيمار وباريس سان جيرمان

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 30-ديسمبر-2019

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فسخ العقد بين نيمار وباريس سان جيرمان

أبدت صحيفة السبورت الكتالونية تفاؤلها بشأن إنتقال دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الأسباني في 2020.

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باريس بحسب الصحيفة الكتالونية قد اتخذ قراره بأن مبابي هو النجم الأول وأصبح نيمار يلعب دور ثانوي في الإعلانات والصور في حديقة الأمراء وحتى في كمية مبيع القمصان الفرنسي يتفوق على البرازيلي في فرنسا.

وعلى حسب ما ذكر في موقع (hihi2) ان نيمار قرر الرحيل،والبارسا سينقض على البرازيلي حيث سيدفع 180 مليون يورو لشرائه في نهاية الموسم !

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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