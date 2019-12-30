الحكومة تقر ميزانية 2020 بعجز 3,5%

التاريخ: 30-ديسمبر-2019
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أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الانتقالية د.إبراهيم البدوي ليل الأحد إقرار ميزانية البلاد للعام 2020 تتضمن عجزاً يمثل 3,5% من إجمالي الناتج المحلي في ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها البلاد، ودون رفع الدعم السلعي.
وتم إقرار الميزانية خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.
وقال البدوي في تصريحات صحفية بحسب الشروق – إن الاجتماع المشترك أجاز ميزانية 2020.
وأوضح أن الإيرادات مثلت فيها 27,3% من إجمالي الناتج المحلي والإنفاق مثل 30,8% وذلك بعجز كلي نسبته 3,5% من إجمالي الناتج المحلي، واعتبر أن العجز يبقى في الحدود الآمنة.
وتعكس هذه النسبة زيادة طفيفة في العجز عن العام الماضي حين بلغ 3,3% من إجمالي الناتج المحلي.
ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة تعود جزئياً إلى حظر اقتصادي أميركي استمر 20 عاماً من العام 1997-2017، ومع أن الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي، إلّا أن البلاد لا تزال مدرجة على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حالياً 60 بالمئة بحسب أرقام رسمية، في ظل تراجع سعر العملة المحلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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