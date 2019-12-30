وفاة الصحفي السوداني الكبير فضل الله محمد‎

توفى مساء الأحد، الصحفي والشاعر الكبير، فضل الله محمد، عن عمر ناهز 75 عاماً،عقب تعرضه لوعكة صحية.

وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل مجمد صالح، في تصريح إعلامي بحسب الأناضول “أنعي للشعب السوداني وفاة الصحفي والشاعر الكبير فضل الله محمد الذي رحل مساء الأحد”.

وأضاف أن فضل الله رقم كبير في الصحافة والشعر، وقد أثرى وجدان الشعب السوداني وغرس مهنيته في تلاميذه من الصحفيين.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن فضل الله تعرض لوعكة صحية قبل أيام ظل على إثرها طريح المستشفى بالعاصمة الخرطوم.

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وترأس فضل الله مجلس الصحافة والمطبوعات (حكومي) عام 2015.

وهو من مواليد مدينة مدني (وسط) عام 1944، تخرج من جامعة الخرطوم في كلية القانون.

كما ترأس فضل الله عدداً من الصحف منها السودان الجديد والصحافة.

وشارك في تأسيس صحيفة الخرطوم عام 1988 لكنها توقفت بعد انقلاب عمر البشير في 1989 لتعاود الصدور من خارج السودان.

واشتهر فضل الله بقصائده التي تغنى بها السودانيون أبان ثورة أكتوبر الشعبية 1964 والتي أطاحت بحكم الرئيس إبراهيم عبود.

وله عدد من القصائد التي غنّاها عدد من الفنانين منها “زاد الشجون، الحب والظروف وطريق الماضي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)