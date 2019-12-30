بيان هام من لجنة أمن ولاية غرب دارفور حول أحداث منطقة كريندق

أصدرت لجنة أمن ولاية غرب دارفور بياناً حول أحداث منطقة كريندق ، وقالت اللجنة في بيانها ، إنه : “في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد نشبت مشاجرة بين شخصين بنادي مشاهدة بسوق ( روقو روقو ) ، ونتج عنها طعن أحدهما للأخر مما تسبب في وفاته”.

وأضاف البيان، “أدى ذلك إلى تجمع من ذوي المجني عليه يحملون أسلحة ناريه تم إطلاقها بكثافة عالية ، كما تم إغلاق شارع سوق (روقو روقو)، ونتج عن ذلك نشوب حريق بالسوق تم إحتواه بواسطة عربات إطفاء الدفاع المدني”.

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وتابع البيان : “نتج عن ذلك وفاة ( 5 ) أشخاص و ( 6 ) جرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ، تحركت قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وتم إحتواء الموقف أمنياً” .

وأهابت لجنة أمن الولاية بالمواطنين بالعمل على تعزيز حالة الأمن والإستقرار ومساعدة الأجهزة الشرطية والعدلية التي تعمل على إنفاذ القانون على الجناة والمتسببين في هذه الأحداث ، وحذرت الشرطة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة والصارمة لكل من يخل بالأمن ويتعدي على الممتلكات العامة والخاصة .

وأكدت لجنة أمن الولاية في بيانها أنها لن تتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافي مع روح المسئولية الوطنية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)