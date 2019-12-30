وزير المالية: لا احتكار خاص لشراء وتصدير الذهب

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.إبراهيم البدوي عدم وجود أي احتكار خاص لشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة لتقوم لوحدها بعمليات الشراء والتصدير للذهب، مؤكداً أن الباب مفتوحاً أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير المعدن النفيس.

وقال البدوي في تصريح صحفي بحسب الشروق نقلاً عن المكتب الإعلامى بالوزارة إن الباب مفتوحاً أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء تعزيزاً لجهود الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير احتياطي للبلاد من العملات الأجنبية وتوفير موارد للسلع الاستراتيجية.

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وأكد بأن وزارة المالية تقوم بدراسة عروض مقدمة من شركات ومجموعة من تجار ومصدري الذهب ومجموعة أعمال تجاوزت الأربعين شركة ومجموعة أعمال تعمل في مجال شراء وتصدير الذهب.

وأوضح البدوي أن هذه الشركات ومجموعة الأعمال لها المقدرة بتصدير حوالي 250 إلى 300 كيلو في اليوم بنظام الدفع المقدم.

وقال “نحن لا نريد أن نعمل بيد واحدة والبلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلفها النظام البائد، ونحن في ظل ثورة تتسم بالوضوح والشفافية، والكل مسؤول عن مستقبل البلاد، لذلك لابد أن نعمل سوياً من أجل نهضة السودان ومعالجة ما خلفه النظام السابق من سوء في التخطيط ودمار لمؤسسات الدولة التي أضعف القدرة الإنتاجية”.

وأوضح البدوي أن وزارته تعمل مع الجهات ذات الصلة من أجل إعادة العمل لصادر الذهب الحر بنظام الدفع المقدم وبالتشاور وفق ضوابط تحفظ موارد البلاد حتى لا يكون هناك استثناء لأحد في القطاع الخاص.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)