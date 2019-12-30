الحكم بإعدام 31 رجل أمن بقضية مقتل المعلم “أحمد الخير”

قضت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم، الإثنين، في حكم أولي بالإعدام شنقاً بحق 31 من منتسبي جهاز الأمن السوداني في قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير “تحت التعذيب”.

وبحسب مراسل الأناضول، بأن القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، قضى -في حكم قابل للاستئناف- بالإعدام شنقاً بحق 31 وسجن 3 آخرين لمدة ثلاث سنوات، إضافة لتبرئة 7 من منتسبي الأمن في قضية مقتل المعلم الخير تحت التعذيب، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتمسكت أسرة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة لها عن خيارها بين العفو أو القصاص.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين أمام مقر المحكمة في أم درمان لدعم أسرة القتيل والمطالبة بالقصاص، ورددوا هتافات عقب النطق بالحكم مؤيدة له منها “يحيا العدل”.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي شهدت محكمة أمدرمان، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد الخير، داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا، شرقي السودان، في فبراير/ شباط الماضي.

Advertisements

ومثل 41 متهماً أمام المحكمة وبرأت ثلاثة منهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعقدت المحكمة 22 جلسة.

واعتقلت قوة من جهاز الأمن السوداني المعلم أحمد الخير من منزله بضاحية “خشم القربة”، في 27 يناير الماضي، قبل أن يلقى مصرعه – تحت التعذيب – قيد الاعتقال بمدينة كسلا في 31 من ذات الشهر.

وينتمي أحمد الخير لحزب “المؤتمر الشعبي” المعارض، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، وجاء اعتقاله بعد انطلاق احتجاجات شعبية في منطقة “خشم القربة” ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)