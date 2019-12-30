حصاد رونالدو في 2019 …إنجازات وإبداعات !

ختم رونالدو عام 2019 بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العام في حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) رونالدو في 2019 حقق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

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حقق الدوري الإيطالي

حقق دوري الأمم الأوروبية

ثالثًا، في ترتيب كل من جائزتي الفيفا، والكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، عام 2019.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)