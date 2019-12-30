المريخ يجري مرانه الختامي لمواجهة هلال الأبيض

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ في السادسة من مساء يوم امس مرانه الختامي بملعب إستاد الأبيض إستعدادا لمواجهة هلال الأبيض مساء غدً الإثنين وقد شارك(20) لاعبا في المران الذي عمل خلاله الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية لمباراة الغد التي يفقد فيها المريخ الثنائي التاج يعقوب والصادق شلش لداعي الإصابة.

و على حسب ما ذكر في صفحة (المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك قد أكد مدرب المريخ الكابتن جمال أبو عنجة أنهم سيتعاملون مع مواجهة هلال الأبيض كسابقاتها من حيث الجدية والبذل مشيرا إلى أنهم سيعملوا لتعزيز صدارة الفريق في الشق الأول من بطولة الدوري و أوضح مدرب المريخ ان الفريق يخوض مواجهة هلال الأبيض وهو في أتم الجاهزية بعد إستعادة خدمات عدد من اللاعبين الذين تغيبوا من قبل بداعي الإصابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)