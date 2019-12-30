شاهد بالصورة : وصول بعثة فريق الهلال الظافرة و استقبال خرافي من الجماهير

التاريخ: 30-ديسمبر-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة وصلت إلى مطار الخرطوم، بعثة فريق الكرة بنادي الهلال، قادمة من دولة تونس وذلك بعد أن أدى الفريق مباراته أمام النجم الساحلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ، والتي كسبها الهلال بهدف المتألق أطهر الطاهر ، و على حسب ما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك وجدت البعثة استقبالات حاشدة من الجماهير ومجلس الإدارة .. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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