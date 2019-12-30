قناة الشروق: (إسراء عادل باقية بالقناة وما يتردد مجرد شائعات)..!

أكد الفريق السر أحمد عمر المدير العام لقناة الشروق الفضائية عن دهشته الشديدة إزاء ما تردد مؤخراً عن مغادرة النجمة إسراء عادل للقناة، وزاد أن ما يدور مجرد شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عمر في تصريحات لمصادر، أن إسراء هي مذيعة القناة، ولا تخطو أية خطوة بدون علم الإدارة، منوهاً إلى أن كل الفعاليات التي قامت بتقديمها مؤخراً طلبت قبلها الإذن من إدارة القناة للمشاركة بها، مؤكداً أنها إعلامية محترفة وتملك الوعي الكبير الذي يجعلها تسير في الطريق الصحيح.

وعن إمكانية انتقال إسراء لقناة أخرى أكد الفريق السر بحسب صحيفة السوداني، أن الانتقال للإعلاميين من منصة لأخرى هو شيء طبيعي ولا يستحق أية ضجة، مستدركاً أن إسراء هي مذيعة القناة حالياً، والقناة تفتخر بذلك وتحتفل دوماً بالإشادات التي تنهال عليها من داخل وخارج السودان، مضيفاً أن إسراء تستحق لأنها بالفعل إعلامية مثقفة وتمتلك القبول من كل أطياف الشارع السوداني.

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جدير بالذكر أن إسراء أطلت مؤخراً من خلال ليلة سودان المحبة التي نظمها الشيخ تركي آل شيخ بالعاصمة السعودية الرياض، تلك الليلة التي حظيت بمتابعة كبيرة من السودانيين داخل وخارج السودان، بينما عطرها بالألحان والأغنيات الجميلة كل من الموسيقار الكبير محمد الأمين والفنانين الشباب نانسي عجاج وحسين الصادق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)