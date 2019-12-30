اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

(البعث): حريصون على استمرار دعم المحروقات

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 30-ديسمبر-2019

9 مشاهدة

(البعث): حريصون على استمرار دعم المحروقات

أكد حزب البعث العربي الاشتراكي حرصهم على استمرار دعم المحرقات والسلع، مشدداً على أن الأمر يعد من إحدى واجبات الدولة على الشعب.

 

وقال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله بحسب صحيفة السوداني، إن العلاج الحقيقي للأزمة الاقتصادية يتمثل في دعم الإنتاج والمنتجين للوصول لاستقرار سعر الصرف.

Advertisements

 

 

وامتدح عادل تراجع الحكومة عن رفع الدعم عن المحروقات، وتابع “ما يسمى بالدعم الذي روجت له حكومة الإنقاذ ودخولها في سياسات التكيف الهيكلي (رفع الدعم) تسبب في الأزمة الاقتصادية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (البعث): حريصون على استمرار دعم المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا