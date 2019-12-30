(البعث): حريصون على استمرار دعم المحروقات

أكد حزب البعث العربي الاشتراكي حرصهم على استمرار دعم المحرقات والسلع، مشدداً على أن الأمر يعد من إحدى واجبات الدولة على الشعب.

وقال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله بحسب صحيفة السوداني، إن العلاج الحقيقي للأزمة الاقتصادية يتمثل في دعم الإنتاج والمنتجين للوصول لاستقرار سعر الصرف.

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وامتدح عادل تراجع الحكومة عن رفع الدعم عن المحروقات، وتابع “ما يسمى بالدعم الذي روجت له حكومة الإنقاذ ودخولها في سياسات التكيف الهيكلي (رفع الدعم) تسبب في الأزمة الاقتصادية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)