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مصادر تكشف أسباب تراجع الحكومة عن رفع الدعم

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التاريخ: 30-ديسمبر-2019

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مصادر تكشف أسباب تراجع الحكومة عن رفع الدعم

تحصلت مصادر، على أسباب تراجع مجلس الوزراء عن رفع الدعم عن المحروقات.

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وقال عضو لجنة الخبراء للإعداد للمؤتمر الاقتصادي التجاني حسين لمصادر أمس، إن الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء بقياد عبد الله حمدوك، ووزير المالية إبراهيم البدوي والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ولجنة خبراء الاقتصاديين للتغيير، قال إن الاجتماع وبحسب صحيفة آخر لحظة، ناقش موازنة 2020 بالتركيز على سلبياتها المتمثلة في رفع الدعم، وأنه تم التأكيد على أن الخطوة ستقود إلى ارتفاع في معدلات التضخم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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