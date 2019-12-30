مدير الرياضة يشرف تسجيلات الناشئين والبراعم بالجيلي

تفقّد مدير الشباب والرياضة بمحلية بحري عمار محمد سعيد ود الشيخ صباح أمس، غرفة تسجيلات الناشئين والبراعم من داخل مركز شباب الجيلي، بحضور عماد عمر الخضر جيفار، حسان محمد حمزة، الفاتح عبد القادر وبكري عبد الله عبدالحميد

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وهم أعضاء مكتب رابطة الجيلي الذين شكلوا حضوراً مُستمراً في الرابطة ونشاطها، هذا وتم رفع تقرير عن موقف الفرق التي أكملت التسجيلات، وتأسف ود الشيخ لغياب أندية الإخوة والنصر وأبو صالح والأمير من التسجيلات، مشيداً بالتقدم

الجميل لأندية الهدف، النجوم، الإخلاص، الأهل الدوم، حي العرب والتوجيه، وأكد ود الشيخ أن إكمال الملفات ضرورة لانطلاقة دورة تنشيطية تحمل اسم معتمد بحري، مُشيراً إلى أن عدم تسليم الشعار للأندية التي أكملت ملفاتها بشكلٍ رسمي، سيتم مع مجالس إدارة الأندية مقدمة على تسجيلات اللاعبين، وأوضح أنّ الأندية التي لم تكمل تسجيلها بعد

انتهاء أمد الفترة عليها المتابعة من مكاتب الهيئة ببحري، علماً بأنّ الرابطة كانت مُجمّدة للنشاط، واختتم حديثه بحسب صحيفة الصيحة، أن الطواف القادم سيكون لرابطة السقاي والسروراب وبعدها رابطة واوسي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)