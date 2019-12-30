التاريخ: 30-ديسمبر-2019
2 مشاهدة
من المُنتظر أن يستأنف فريق الهلال، تدريباته اليوم وذلك بعد أن منح المصري حمادة صدقي المدير الفني للهلال، لاعبيه
راحة قصيرة بعد أدائهم لمباراة النجم الساحلي والتي عاد منها الفريق بانتصار ثمين وغالٍ أمس الأول، وبحسب صحيفة الصيحة كانت البعثة قد عادت إلى الخرطوم أمس قادمة من تونس بعد أن خاض الفريق مباراته أمام النجم الساحلي
التونسي على ملعب رادس في الجولة الثالثة لدوري المجموعات الأفريقية للأندية، هذا وسيفتح الجهاز الفني ملف مباريات الدوري الممتاز المُقبلة بعد أن أغلق ملف مباراة التونسي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يعود ويستأنف التدريبات للممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.