الهلال يعود ويستأنف التدريبات للممتاز

من المُنتظر أن يستأنف فريق الهلال، تدريباته اليوم وذلك بعد أن منح المصري حمادة صدقي المدير الفني للهلال، لاعبيه

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راحة قصيرة بعد أدائهم لمباراة النجم الساحلي والتي عاد منها الفريق بانتصار ثمين وغالٍ أمس الأول، وبحسب صحيفة الصيحة كانت البعثة قد عادت إلى الخرطوم أمس قادمة من تونس بعد أن خاض الفريق مباراته أمام النجم الساحلي

التونسي على ملعب رادس في الجولة الثالثة لدوري المجموعات الأفريقية للأندية، هذا وسيفتح الجهاز الفني ملف مباريات الدوري الممتاز المُقبلة بعد أن أغلق ملف مباراة التونسي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)