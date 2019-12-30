عاجل| "دلقو" وجود السلاح في أيدي المواطنين يهدد أمن البلاد

الإثنين 30 ديسمبر 2019

حذرت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة من خطورة وجود السلاح في أيدي المواطنين لما يسببه من تهديد لأمن البلاد. ووجه رئيس اللجنة، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ، محمد حمدان دقلو، بالاستمرار في جمع السلاح من المواطنين وتكون حيازته في ايدي القوات النظامية فقط. وأمن الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم(الاثنين) ضرورة معاملة العربات ذات الدفع الرباعي كسلاح، ومنع استخدامها بواسطة المواطنين وحصر شرائها على الدولة وتوزيعها للقوات النظامية. وأكد مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة اللواء الركن، عبدالهادي عبدالله عثمان في تصريح صحفي، أن الإجتماع اتخذ عددا من القرارات فيما يختص بالعربات غير المقننة. وأشار إلى مصادرة أي عربة تدخل البلاد بعد هذا التاريخ. وقال مقرراللجنة أن العربات التي تم حصرها سيتخذ قرار بشأنها في الفترة المقبلة. وأوضح، عبدالهادي، أن اللجنة العليا ستقوم بالطواف علي الولايات في الفترة القادمة، وان اللجان الفنية الموجوده في الولايات ستبدأ حملات كبيرة لجمع السلاح ونزع كل الأسلحة من ايدي المواطنين.

