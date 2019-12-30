مهاجم الهلال يرفض عرضا للاحتراف في الدوري المالطي

الخليج 365 : رفض مهاجم الهلال ولاء الدين موسى عرض للاحتراف بنادي كريندي ال.سي Qrendi FC بالدرجة الأولى لدولة مالطا التابعة للاتحاد الأوروبي.

اجتهدنا في توفير العرض عبر شركة تسويق بريطانية محترمة.. سيكون بيننا تعاون جاد خلال الفترة القادمة.. بكل احترام اعتذر اللاعب وشكر إدارة النادي على ثقتها فيه.. وبدورنا نتمنى له التوفيق أينما تواجد..

مرفق خطاب الدعوة الرسمي للاعب

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