عاجل| أول تعليق من النائب العام بشأن حكم الإعدام على 31 متهما في قضية قتل معلم

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعرب النائب العام السوداني تاج السر الحبر عن سعادته بالحكم بإعدام 29 عنصرا أمنيا، أدينوا بتعذيب المُعلم أحمد الخير بالتعذيب حتى الموت.وقال النائب العام السوداني ، في مؤتمر صحفي مشترك مع هيئة الاتهام ، إن الفرصة أتيجت للمتهمين لتقديم أوجه دفوعهم .. مشددا على أن "المحاكمة عادلة بحق". وأضاف: "هذه الجريمة هزت الوجدان الإنساني لبشاعتها حيث إن شخصا عُذب داخل المعتقل حتى قُتل، وفي هذه الفرصة لابد من الدعوة إلى المصادقة على العهد الدولي الخاص بمنع التعذيب والمعاملة المحقة لكرامة الإنسان".



وأشار إلى أن للمتهمين حق الاستئناف..لافتا إلى أن الحكم بُني على حجج قانونية واضحة، فندت كل ادعاءات الدفاع، وأثبت قرار الإدانة.

من جانبه..قال رئيس هيئة الاتهام عمر عبدالعاطي : "إن الفرصة أتيحت لكل الأطراف لتقديم دفوعهم"..لافتا إلى أن المحكمة قضت بإعدام 29 متهما وبرأت 7 وقضت بسجن متهمين اثنين بالسجن، لمدة 3 سنوات.

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وأضاف أن هيئة الاهام بانتظار صدور الحكم ومسبباته لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف على براءة بعض المتهمين.

وقضت المحكمة السودانية اليوم، بالإعدام على 31 متهما من المتورطين في قضية " المعلم " التي وقعت في عام 2018 على يد النظام السودانى السابق.

وانعقدت اليوم جلسةُ النطق بالحكم في قضية قتل المعلم "أحمد الخير" جراء التعذيب، على يد النظام السودانى السابق في مدينة خشم القربة شرق السودان، على خلفيه الاحتجاجات التي اندلعت في كل مدن السودانية في ديسمبر من العام 2018.

جاءت الجلسة وسط إهتمام بالغ من قبل الشارع السوداني، حيث دعا "تجمع المهنيين"، في بيان له، الجماهير لحضورها تأكيداً لدعم المطالبات المستمرة بالقصاص من قتلة حراك ديسمبر على خلفيه الجريمة التى اهتز لها كل بيت سوداني، والشارع الذي أصابه مقتل المعلم أحمد الخير، تحت التعذيب داخل المعتقل، بعد مرور عام على وقوعها، وبعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من المنتمين للنظام السابق بمنطقة خشم القرية شرق السودان، حيث تم تبرئة 3 منهم.