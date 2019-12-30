الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، حسب ما ذكرت سكاي نيوز.

يُذكر أن تمديد حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إثر العملية الإرهابية، التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، واستُشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.

في سياق آخر، كانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانا، في وقت سابق، بشأن التقارير والتصريحات التي تفيد بأن تونس دخلت في تحالف مع تركيا بشأن التعامل مع الأزمة الليبية، لافتة إلى أنها “لا تلزم إلا قائلها”.

وتابع البيان :”إن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.” في إشارة إلى أن التشويه والكذب لا يمكن أن يلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص”.