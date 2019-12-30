الحشد الشعبي يهدد بـ “رد ‏قاس” على ‏القوات الأمريكية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء الأحد، بـ”رد قاس” على القوات الأمريكية في العراق، على خلفية استهداف القوات الأمريكية اليوم مقار للحشد في الأنبار.
وقال المهندس، في تصريح مقتضب “أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى والرد سيكون قاسيا على القوات الأمريكية في العراق”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وقصف الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.
وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.
سبوتنيك
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